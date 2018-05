Richelor Sprangers aast op voetbalshirtje van Lionell Messi: 'Ik ga het zeker proberen'

BREDA - Richelor Sprangers kwam bij NAC het laatste halfjaar niet meer aan voetballen toe, maar de spits kan het seizoen toch nog mooi afsluiten. Hij speelt namelijk op 29 mei met zijn geboorteland Haïti tegen het Argentinië van superster Lionell Messi. "Ik ben een groot fan", zo glundert Sprangers.

Richelor Sprangers sprong toch wel een klein gat in de lucht. Omdat het door onlusten geteisterde Nicaragua verstek laat gaan, mag Haïti op 29 mei in Buenos Aires in aanloop naar het WK sparringspartner zijn voor Argentinië.

"Het is hartstikke mooi, er gaan dan wel wat dingen door je hoofd", zegt de aanvaller die al op jonge leeftijd naar Nederland kwam. "Tegen welke verdediger speel je en ook tegen welke aanvaller? Het wordt een lastige wedstrijd, hopelijk ontkomen we aan dubbele cijfers."

'Groot fan van Messi'

Natuurlijk gaat de gedachte daarbij meteen uit naar Lionell Messi, de superster van Barcelona en het Argentijns elftal.

"Ik ben een groot fan van Messi en als ik tegen hem mag spelen, zou dat een grote eer zijn. Ik hoop echt dat ik tegen hem mag spelen", aldus de international van Haïti en spits bij NAC Breda.

In de rij voor shirtje

Na de wedstrijd zal bij de spelers van Haïti waarschijnlijk het gevecht uitbreken om met Messi van shirtje te ruilen.

"Ja, dat denk ik wel ja", lacht Sprangers. "Er zal een behoorlijke rij staan. Maar ik ga het zeker proberen."

Veel stapjes verder

Het is natuurlijk maar de vraag of Richelor Sprangers op 29 mei wel speelt in La Bombanera, de thuishaven Boca Juniors. Bij NAC deed hij dat het laatste halfjaar in ieder geval niet. Trainer Stijn Vreven liet hem na de eerste seizoenshelft buiten de wedstrijdselectie.

"Het was erg moeizaam en niet gegaan zoals ik gehoopt had. NAC haalde halverwege twee nieuwe spitsen, Te Vrede en Sadiq, en dan zie je toch dat die toch veel stapjes verder zijn dan ik."

Hij hoopt komend seizoen, met een nieuwe trainer, op een nieuwe kans."Of dat reëel is komend jaar, denk ik niet. Ik durf daar nu nog niets over te zeggen. De selectie is nog niet bekend, we gaan het allemaal zien."

Open voor verhuur

Een andere mogelijkheid kan zijn dat Richelor verhuurd wordt aan een andere club. Zo gaat NAC waarschijnlijk een samenwerkingsverband aan met Helmond Sport. "Ik wil als eerste voor NAC gaan, maar als ik uitgeleend moet worden, sta ik daar zeker voor open", aldus Richelor Sprangers.