Erwin van de Looi wordt trainer van Jong Oranje

TILBURG - Voormalig Willem II-trainer Erwin van de Looi wordt de nieuwe coach van Jong Oranje. De KNVB liet weten dat hij een contract tekent tot december 2020. Bij plaatsing voor de Europese titelstrijd van 2021 wordt de verbintenis automatisch tot de zomer van dat jaar verlengd.

Van de Looi was het afgelopen seizoen nog trainer van Willem II, waar hij vroegtijdig vertrok. Bij Jong Oranje volgt hij Art Langeler op, die directeur voetbalontwikkeling van de KNVB is geworden. “Trainer zijn van Jong Oranje is een prachtige uitdaging”, zegt Van de Looi.

"Bovendien is het een mooie aanvulling op mijn ervaring als coach in de eredivisie. Nederland beschikt over enorm veel talent. Om met die jongens de strijd aan te gaan om kwalificatie voor het komende EK af te dwingen geeft mij veel energie."

Oefenstage Zuid-Amerika

In september speelt Jong Oranje twee belangrijke kwalificatiewedstrijden om deelname aan de Europese titelstrijd van 2019 af te dwingen. Die gaan tegen Engeland en Schotland. De komende week gaat de selectie voor een oefenstage naar Zuid-Amerika. Langeler is daar nog de verantwoordelijke coach, maar Van de Looi gaat al wel mee. Voor zijn periode bij Willem II was Van de Looi trainer van FC Groningen. Als voetballer kwam hij uit voor onder meer Vitesse, FC Groningen en NAC.