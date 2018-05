Eeuwig Licht uit de brand: stroomstoring in deel Woensel-Noord Eindhoven verholpen

EINDHOVEN - Zo’n 1600 huishoudens in een deel van Woensel-Noord in Eindhoven, de buurt Tempel om precies te zijn, zaten maandagochtend een uur zonder stroom. Volgens een woordvoerder van Enexis was er sprake van een kabelstoring. Opvallend was dat de precieze plek van de storing werd gegeven op het adres: Eeuwig Licht...





Rond kwart voor elf waren monteurs van Enexis onderweg om de storing te verhelpen. Dat was vervolgens snel gelukt. Om 11.08 uur had iedereen weer stroom.