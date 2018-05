Het ontwerp van de Lightyear One is nog geheim

HELMOND - De Lightyear One, de eerste gezinsauto op zonne-energie, rijdt in 2020 over de Brabantse wegen. De auto is een ontwerp van Lightyear uit Helmond. Hoewel het definitieve ontwerp nog niet is vrijgegeven, hebben al 23 (potentiële) kopers zich gemeld.

Als je in 2020 in de eerste gezinsauto op zonne-energie wilt rijden, dan hangt daar een prijskaartje aan van 119.000 euro, exclusief btw. “Maar dan heb je wel een unieke auto”, zegt Tessie Hartjes, hoofd Sales & Marketing van Lightyear.

Na het winnen van de World Solar Challenge in Australië in 2013 (met de Stella) en 2015 (Stella Lux) richtten vijf studenten in 2016 het bedrijf Lightyear op. De start-up wil een consumentenauto ontwikkelen die op zonne-energie van A naar B rijdt. Standplaats is inmiddels de Automotiv Campus in Helmond en er werken inmiddels zo’n veertig medewerkers bij het bedrijf.

Uniek

Op de vraag ‘wat er zo uniek is aan de Lightyear One' gaat ze los. “Het is geen elektrische auto met zonnepanelen op het dak. Bij de Lightyear One zijn de zonnecellen geïntegreerd in een fraai vormgegeven auto. Verder maken we gebruik van lichte materialen en heeft de auto geen overbrengingssysteem met een as, dat houdt in dat we de motoren steeds kleiner kunnen maken", zegt Hartjes in het tv-programma Booming Brabant.

De Lightyear One krijgt vier motoren die ieder in een wiel passen. “Daardoor heeft de auto meer grip op de weg. Ook kunnen de ontwerpers meer spelen met vormgeving van de auto en de luchtstromen beter reguleren. Alleen al op de batterij heeft de auto een actieradius van 800 kilometer en daar komt de opbrengst van de zonnecellen nog eens bij.”

Geheim ontwerp

Het definitieve ontwerp van de Lightyear One is voorlopig nog geheim. “We komen op een bepaald moment in één keer met het ontwerp naar buiten. Potentiële kopers kunnen met Virtual Reality-bril al een goede indruk van de auto krijgen.”

Eind april haalde Lightyear bij een investeringsronde vijf miljoen euro op. “Dat is voldoende om het prototype verder te ontwikkelen. Het prototype moet in 2019 klaar zijn. We zijn inmiddels bezig met de financiering van de productieronde. Uiteindelijk willen we ongeveer 3000 exemplaren van de Lightyear One verkopen.”