Ook dartslegende Van Gerwen mag geen peuk opsteken: 855 euro boete

VLIJMEN - Je mag dan een fenomeen in de dartswereld zijn, ook als 'levende god' heb je je aan de regels te houden. Michael van Gerwen is door de Darts Regulation Autority beboet voor roken in de hal. Hij moet 750 pond (855 euro) aftikken en krijgt een formele waarschuwing.

Van Gerwen stak de sigaret volgens de tuchtcommissie op 28 januari op. Hij speelde toen in Milton Keyes een wedstrijd voor de Masters. Dat toernooi won hij.

De darter zal geen probleem hebben om het bedrag op te hoesten. Met de toernooiwinst in de Premier League haalde de miljonair laatst al meer dan 286.000 euro binnen.