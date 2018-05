Geen champagnedouche bij huldiging hockeydames in Den Bosch

DEN BOSCH - Het damesteam van Hockeyclub Den Bosch wordt maandagmiddag om vier uur tijdens Jazz in Duketown gehuldigd voor het behalen van de landstitel en de Europese titel. De hockeydames worden op het hoofdpodium op de Parade in het zonnetje gezet.

De hockeyvrouwen van HC Den Bosch hebben zondagmiddag de dubbel gepakt. Na het winnen van de Nederlandse titel pakten de vrouwen van Raoul Ehren voor het derde jaar op rij ook de EuroHockey Club Cup. De Bossche vrouwen wonnen in de finale van UHC Hamburg.

Het was de twintigste Europese finale op rij voor de Bossche succesformatie. Daarvan werden er liefst zestien gewonnen. Logischerwijs is het team ook in Nederland nagenoeg onaantastbaar. Het team behaalde de negentiende landstitel in de afgelopen 21 jaar.

Champagne hoeven we op het podium niet te verwachten. Niet omdat de dames niet blij zijn, maar de organisatie van Jazz in Duketown staat het niet toe omdat het podium vies kan worden. Bij een eerdere huldiging gaven de dames elkaar een champagnedouche, waarbij alles onder zat.