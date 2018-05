Brandende quad gevonden in bos in Oss

OSS - In een bos aan de Brierstraat in Oss is maandagmiddag een quad uitgebrand. De politie vond het voertuig in een brandende kuil in het bos.

Voorbijgangers merkten de rook rond half drie op en vonden de brandende quad in een diepe kuil. De brandweer werd opgeroepen om de brand te blussen. De politie doet onderzoek.