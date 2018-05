Mevrouw Suringa huurde slapers in om haar 's nachts te beschermen in het enge donkere kasteel

DUSSEN - Verborgen Verhalen: dat was het thema van Kastelendag 2018. Sprookjes, maar ook echt gebeurde verhalen zoals dat bijzondere verhaal dat zich afspeelde in Kasteel Dussen. Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw woonde de excentrieke mevrouw Suringa in haar eentje op Kasteel Dussen, één van de kastelen in onze provincie die 2e Pinksterdag de poorten wijd open gooide voor de Kastelendag 2018. Elke nacht huurde kasteelvrouwe Suringa slapers …. in om over haar te waken tijdens de nachtelijke uren!

Geen sage, geen sprookje, maar een echt gebeurt verhaal. De vrijwilligers van Kasteel Dussen vertellen het verhaal van mevrouw Suringa graag, al is het voor de duizendste keer. Peter van der Jagt Is één van die vertellers die regelmatig rondleidingen doet op Kasteel Dussen. “Mevrouw Suringa woonde alleen op het kasteel en was bang in het donker. Voor haar eigen gemoedsrust en veiligheid huurde ze elke vond slapers in. Dat waren mannen uit het dorp die dan op het kasteel kwamen overnachten om mevrouw Suringa te beschermen. Ze sloot zichzelf op in haar kamer en de slapers sliepen dan in het kasteel.”



Lange historie

Het verhaal rond de excentrieke mevrouw Suringa beslaat slechts een heel klein gedeelte van de lange historie van het kasteel, dat al in de 14e eeuw bestond. De eerste bewoners waren (uiteraard) de Van der Dussens. In de 80-jarige oorlog werd het Kasteel in brand geschoten, het werd herbouwd, er woonden nonnen in en het was zelfs in de 20e eeuw gemeentehuis van de voormalige zelfstadige gemeente Dussen.



Kasteel Dussen werd op Kastelendag 2018, net als andere openstelde kastelen, zeer druk bezocht. Op het voorplein van het kasteel was van alles te doen en overal – binnen en buiten – werden verhalen verteld. Sprookjes, legendes en waar gebeurde verhalen zoals het verhaal over de laatste bewoonster van het kasteel Mevrouw Suringa.



Kwatta

Peter van der Jagt heeft nog een verhaal over Mevrouw Suringa. “Ze had een ezel. Als ze uit ging naar het dorp dan trok de ezel een karretje, met in dat karretje mevrouw Suringa. Aan de dorpsjeugd deelde ze dan Kwatta chocoladereepjes uit.”