'We Are The Champions' klinkt bij zonnige huldiging van hockeyvrouwen, jazzfestijn even stilgelegd

DEN BOSCH - Als je jaren titels blijft pakken, dan kan er maar een lied klinken bij je huldiging. En dat is natuurlijk 'We Are the Champions' van Queen. Met dit lied werden maandag dan ook de hockeyvrouwen van Den Bosch gehuldigd op het hoofdpodium van de Parade in Den Bosch. Jazz in Duketown was speciaal even stilgelegd, zodat alle aandacht naar de hockeytoppers kon.

Ongeveer driehonderd mensen kwamen naar de huldiging kijken. Burgemeester Jack Mikkers kwam op het podium om de dames, allen gekleed in een korte blauwe spijkerbroek en wit shirt met medaille, in het zonnetje te zetten. "Dames en heren. Ik ben een trotse burgemeester. het is niet niks als je voor de 19e keer landskampioen wordt en als je voor de zoveelste keer de beste van Europa bent. Dat gaat nooit wennen. Mijn voorganger mocht ze 19 keer huldigen. Ik mag het nu voor de eerste keer doen."

Edwin Smolders, speaker van de hockeyclub riep de hockeysters één voor één naar voren, startend met doelvrouw Josine Koning, de 'beste doelvrouw van Nederland' die met een beker in haar hand naar voren kwam. Hockeyster Margot van Geffen: "Deze ploeg is er ontzettend goed in om te pieken om het juiste moment, supervet."

Een anekdote die Mikkers vertelde: na de inspanningen op het hockeyveld in Londen wilden de Bosschenaren zich natuurlijk douchen voor de vlucht naar Nederland maar er was geen water. "Ze ruiken nu weer fris," merkt hij op. "Op een Duitse manier van een Duitse ploeg gewonnen," doelt de burgemeester op de goal in de 59e minuut tegen UHC Hamburg. "Ik hoop hier volgend jaar weer te staan, misschien wel samen met de New Heroes (basketbal) en FC Den Bosch."