Ridders trekken door Breda, middeleeuwen herleven met Nassaudag: 'In iedereen schuilt een ridder'

BREDA - Ridders die elkaar te lijf gaan terwijl jonkvrouwen verliefd staan toe te kijken en luidruchtige marskramers die hun koopwaar proberen te slijten. Breda is maandag weer even een middeleeuwse stad. Tijdens de Nassaudag komen taferelen voorbij van honderden jaren geleden.

"Ze hebben hier eigenlijk alles gesticht. Ze hebben natuurlijk Breda op de kaart gezet", vertelt de vrouw die Maria van Loon-Heinsberg uitbeeldt. De echte Maria leefde in de middeleeuwen en was getrouwd met Jan IV van Nassau.

Voor Breda waren de Nassaus ontzettend belangrijk. Zij hebben zowel cultureel als financieel de stad laten groeien. "En elk jaar vieren we dat met een Nassaudag. En dan zetten we een andere Nassau in het zonnetje en vandaag is dat Jan IV van Nassau."









'Mijn onderdanen vechten'

Op de binnenplaats van het Kasteel van Breda waren Jan IV van Nassau met Maria van Loon-Heinsberg aan zijn zijde maandag te aanschouwen. Voor hun ogen werden diverse riddertoernooien georganiseerd.

"Een ridder leert galant te zijn, opkomen voor de zwakken en altijd eervol", vertelt Jan terwijl voor zijn ogen de ridders elkaar te lijf gaan. "Je ziet het, al mijn onderdanen gaan vechten."









'In elke persoon schuilt een ridder'

Tussen 1403 en 1568 was het Kasteel van Breda het huis van de Nassaus. De gebouwen van toen staan er nog. Maar het kasteel is al bijna tweehonderd jaar onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek.

"In elke persoon schuilt een ridder", wil Jan IV van Nassau nog even benadrukken. "Maar blijf altijd loyaal, trouw, luister niet te veel naar een ander en volg je hart."