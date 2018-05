Emotionele oproep om stamceldonor te worden levert 20.000 aanmeldingen op

TILBURG - De emotionele oproep van de Tilburgse Laura, die mensen wil oproepen zich aan te melden als donor van stamcellen, heeft veel losgemaakt, maar niet zonder rendement. Het verhaal van Laura over haar zieke vriend Pim, die een agressieve vorm van leukemie heeft, heeft ongeveer 20.000 nieuwe stamceldonoren opgeleverd.

Dat meldt de NOS op basis van Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Volgens een woordvoerder kregen ze vorig jaar in het hele jaar 50.000 aanmeldingen binnen.

LEES OOK: Ziekte gooide het leven van Laura en Pim uit Tilburg volledig overhoop: 'Alsjeblieft help ons'

Het emotionele verhaal van het Tilburgse stel op Facebook is al tienduizenden keren gedeeld. Haar 29-jarige vriendPim heeft acute myeloïde leukemie (AML). Dat is een vorm van kanker in het bloed en in het beenmerg.

Het lichaam maakt dan te veel (onrijpe) witte bloedcellen aan en die verstoren weer de aanmaak van normale bloedcellen. Alleen een stamceldonor kan hem helpen.