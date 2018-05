De hockeysters van Den Bosch: al jaren dominant, maar nog altijd leergierig en gretig

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch zijn maandagmiddag tijdens Jazz in Duketown gehuldigd voor landstitel nummer negentien en Europa Cup nummer zestien in de clubhistorie. De Bossche dames veroverden al die prijzen in een tijdsbestek van slechts twintig jaar. Dat is razendknap, maar roept ook vragen op.

Bossche Bazen is al jaren de zelfgekozen bijnaam van de succesvolle damesploeg. In veel Instagram-berichten van de speelsters heeft die term inmiddels een vast plekje in de afsluitende opsomming van hashtags. Toepasselijk, want zelden is een alleenheerschappij in een sport duidelijker tot uiting gekomen dan in het clubhockey bij de vrouwen.

Bijna alle prijzen gewonnen

Sinds het seizoen 1998/99 veroverde de club negentien van de 21 landskampioenschappen in de Hoofdklasse Dames. In het Europa Cup-hockey is het niet anders. Den Bosch eiste sinds de eerste deelname aan de Europa Cup I in 1999 zestien van de twintig eindzeges op.

Verveeld

Het grote gevaar is dat de neutrale hockey- en sportliefhebber verveeld raakt door de onafgebroken stroom aan Bossche hoofdprijzen. Erger nog, de kans bestaat dat alle successen door de buitenwacht zelfs minder op waarde worden geschat. Stelt het dameshockey nog wel wat voor?

Mentaliteit

We leggen die vraag voor aan Herman Kruis. De 62-jarige hockeycoach was van 2000 tot 2008 hoofdtrainer van Den Bosch Dames 1 en veroverde in die periode zestien hoofdprijzen met het vrouwenteam. Kruis reageert ongekend fel.

"Ik mis bij heel veel clubs de mentaliteit die Den Bosch wél heeft. Jezelf altijd willen verbeteren, het succes niet voor lief nemen, alles willen winnen; dat soort zaken. Kampioenschappen komen niet vanzelf, daar is tijd en visie voor nodig."

En dat begint in de jeugd, weet Kruis. "Dáár moet die winnaarsmentaliteit gevormd worden. Nu zijn coaches en speelsters soms al blij als ze het goed hebben volgehouden tegen Den Bosch. Hoe kun je daar nou tevreden mee zijn?"

Blijven vernieuwen

Kruis verbaast zich over het gebrek aan zelfkritiek en innovatie bij de meest clubs in de Hoofdklasse en daarbuiten. "Succes mag je niet lui maken. Toen ik coach bij Den Bosch was kwam het regelmatig voor dat we in een wedstrijd bij rust met 3-0 voorstonden, maar toch erg ontevreden waren. Omdat de score al veel hoger had moeten zijn."

Bij de huidige coach Raoul Ehren, die jarenlang de assistent was van Kruis, is dat niet anders. Kruis: "Hij blijft kritisch kijken naar wat beter kan, ook al wint hij bijna alle wedstrijden met zijn team. De aanpak blijven vernieuwen, altijd weer nieuwe doelen stellen. Ik weet zeker dat Raoul morgen alweer met zijn assistenten om tafel zit om na te denken over wat er komend seizoen beter kan. Daar onderscheid je je dus mee."

Waanzinnig knap

Wie ook kan meepraten over de lange lijst van opeenvolgende successen van Den Bosch is Ageeth Boomgaardt. De voormalige tophockeyster uit Tilburg, komend seizoen coach van de dames van MOP uit Vught, leverde zelf een grote bijdrage aan de bloeiperiode van de Bossche damesploeg.

Ze veroverde in een team met onder anderen topspeelsters als Minke Booij en Mijntje Donners tussen 1997 en 2004 zeven landstitels op rij en pakte vijf keer de Europa Cup I.

"Dat mensen door de successen van Den Bosch vraagtekens zetten bij het niveau van het dameshockey, ondermijnt het succes van de ploeg", zegt Boomgaardt. "Iedereen die weet hoe het eraan toegaat in topsport beseft hoe knap deze succesreeks is. Steeds als je denkt dat Den Bosch op honderd procent presteert, komt de ploeg toch nog met wat extra's. Elke keer maar weer op het juiste moment pieken en de juiste mindset hebben is gewoon waanzinnig knap."

Het succes van samen

Volgens Boomgaardt heeft Den Bosch geen kant-en-klare succesformule die zomaar door andere clubs gekopiëerd en toegepast kan worden. "Het succes van Den Bosch is het succes van samen. Niet alleen de speelsters en de technische staf, maar ook mensen op de achtergrond zijn elke dag bezig om dit mogelijk te maken. Die drive werkt aanstekelijk. Voor mensen van buitenaf, maar ook voor mensen binnen de club zelf."

Daarbij komt nog dat de winnaarsmentaliteit van de ene generatie al jaren aan de volgende lichting speelsters wordt doorgegeven. Dat zorgt voor continuïteit. Zo hebben Minke Booij en Janneke Schopman elk een jeugdteam onder hun hoede gehad en bekleedt ex-topspeelster Vera Vorstenbosch de functie van bestuurslid tophockey. Boomgaardt: "Zo blijft de betrokkenheid onder voormalige speelsters groot."

Keihard werken

Uiteraard wordt er bij Den Bosch ook gewoon keihard gewerkt om de verwachtingen elk seizoen weer waar te maken. "Dat gebeurt als team, voor ego's is geen plaats", zegt Boomgaardt. "In het eerste elftal spelen heel wat Oranje-internationals, maar die stellen hun kwaliteiten in dienst om anderen laten uitblinken. Op die manier konden Marlies Verbruggen en Pleun van der Plas dit seizoen heel belangrijk zijn. Ook dat is typisch Den Bosch."

