Verkeersregelaar aangereden na discussie, bestuurder rijdt door

EINDHOVEN - Op een kruising op de Bezuidenhoutseweg in Eindhoven is maandagavond rond kwart voor negen een verkeersregelaar aangereden. Een automobilist was het volgens ooggetuigen niet eens met de aanwijzingen van de vrouw. Na een discussie trapte de man het gas in en reed de vrouw aan.

De vrouw is in de ambulance nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De man reed door, maar meldde zich later op het plek van het ongeval bij de politie. Hij is opgepakt.

De kruising was afgesloten vanwege een foodtruckfestival in het Philips de Jonghpark.