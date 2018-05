Rosé-schaarste dreigt, maar wij hebben de oplossing!

CHAAM - Slecht nieuws voor de rosé-drinker, want er dreigt een schaarste. Hierdoor kunnen de prijzen met zo'n 20 tot 30 procent oplopen. Dit komt allemaal door de tegenvallende oogsten in Frankrijk. Maar wijn komt natuurlijk niet alleen uit Frankrijk, ook uit ons eigen Brabant.

Een lekker koud rosétje op een terrasje in de zon. Er is natuurlijk niks zo lekker. Toch zal het lastig worden om er aan te komen deze zomer. En dat geldt helaas ook voor de Brabantse rosé. “Er is ineens veel meer vraag naar”, legt Ron Langeveld uit Chaam uit. Van zijn wijngaard Dassesum komen de mooiste wijnen, maar maar weinig rosé.

Toen het nieuws over de rosé-schaarste zondag online verscheen, ontstond er een golf van reacties op de sociale media.

Want rosé is ineens een grote hit, en met het lekker lange mooie voorjaar, wil natuurlijk iedereen genieten van deze wijn. “Als ik dit had geweten, had ik meer rosé gemaakt”, zegt Langeveld. “Maar het is voor een wijnboer moeilijk om op een trend in te spelen. Het duurt gewoon even om wijn te maken.”



De oplossing

Maar niet getreurd want de oplossing is gelukkig nabij. “Vorig jaar was er veel vraag naar prosecco en cava, dus die heb ik nu heel veel staan. ”Geen rosé, maar gewoon bubbels uit Chaam. “Vind ik persoonlijk ook veel lekkerder dan rosé”, lacht Langeveld.