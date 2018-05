Eerst code geel vanwege onweersbuien, maar tijdens weekend gaat temperatuur tropisch de hoogte in

EINDHOVEN - Maak je borst maar nat, als dat al niet vanzelf gaat, want er komen er buien aan. En niet de minste, althans in vooral het zuidoosten van onze provincie. Daar geldt voor de loop van de middag code geel.

Maar, en dat is de andere kant van de medaille: komend weekend wordt bloedheet het parool. Ja, echt: de temperatuur gaat tropisch de hoogte in! Dat wordt dus zweten.



Zon breekt al vroeg door

Eerst even de situatie van deze dinsdag tegen het licht houden. Terwijl de blaadjes nog nadruppelen van de plaatselijke nattigheid van de afgelopen avond, was in de vroege morgen al op de meeste plaatsen de zon doorgebroken. En die ploert weet de aarde ondanks de zonovergoten pinksterdagen die we achter de rug hebben snel op te warmen. Met als gevolg dat we ook deze dinsdag 23 tot 25 graden halen. Bij zulke snelle stijgingen van het kwik kan onweer echter niet uitblijven en opnieuw heeft Donar het gemunt op Zuidoost-Brabant.



KNMI kondigt code geel af

Op het eind van de middag kunnen buien plaatselijk stevig uitpakken, inclusief een klap onweer, zo laat Britta van Gendt, het ‘weervrouwtje’ van weer.nl weten. Het KNMI neemt het zekere voor het onzekere en heeft code geel weer eens uit de la gehaald. Want, zo zeggen de meteorologen in De Bilt, er is zelfs kans op hagel en plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Later op de dinsdagavond verdwijnen de meeste buien weer. Iedereen kan dus rustig gaan slapen en zelfs gaan dromen van wat er op ons afkomt.



Tropisch weekend op komst

En dat weertype mag er zijn. De komende dagen wordt het een graad of 25 met hoogstens lokaal wat buitjes, al dan niet met onweer. Die gaan dan vooral op woensdagochtend of donderdag of vrijdag in de loop van de middag vallen. Daarna kondigt zich een droog en tropisch weekend aan, zo voorspelt weer.nl optimistisch. Uniek voor de tijd van het jaar is dit overigens niet. Sterker nog: de vroegste tropische datum van het jaar was in De Bilt op 5 mei 1916. Landelijk, zo weet het KNMI, is 21 april 1968 met 32,2 graden in onder meer Gemert de vroegste tropische dag sinds het begin van de metingen ruim honderd jaar geleden.



Her en der is al de term 'horrorhitte' genoemd met het oog op wat het laatste weekend van mei brengt. Britta van Gendt: "Horrorhitte? O jongens, nu al? Ik moet er toch wel om lachen, we beginnen net", aldus . Maar feit is dat het cabrioweer wordt, tijd ook voor korte broeken, dito rokjes, ijs en een fris drankje. "De tropische waarden komen echt in beeld en het blijft later in de week droog", noteren we graag nogmaals de blije boodschap van weer.nl.