Maak een #solfie tijdens de Landmachtdagen 2018

EINDHOVEN - Altijd al een selfie willen maken met een soldaat? Of gewoon benieuwd wat de militairen van de Koninklijke Landmacht eigenlijk doen? Foto's maken, vragen stellen kan deze week tijdens de Landmachtdagen. Militairen en reservisten van de Landmacht vertellen over hun werk en delen persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld over wat ze meemaken tijdens missies. Een selfie met een soldaat, dat is natuurlijk een solfie. Onder die hashtag vind je deze week de foto's terug op social media.

Voor onze provincie ligt de organisatie bij de 13 Lichte Brigade uit Oirschot. Luitenant kolonel Van der Velde van het 41ste pantsergeniebataljon vertelt dat ze deze dagen organiseren om de burgerbevolking kennis te laten maken met het vak van militair. Ze hopen daarmee ook mensen enthousiast te maken om bij de Landmacht te komen werken, want ze kunnen wel wat meer personeel gebruiken.

In de week van de Landmachtdagen worden ook voorlichtingen gegeven op scholen. Dit jaar gaat het team uit Oirschot dat niet alleen op lagere scholen, maar ook op middelbare scholen doen, daar zit immers veel meer de doelgroep. Woensdag zijn de militairen op het Cambreur college in Dongen en op het Hanze college in Oosterhout.

De soldaten die voorlichting gaan geven op scholen en in de Brabantse steden, zijn gevraagd zo veel mogelijk selfies te maken met burgers. Verder zijn er allerlei activiteiten zoals demonstraties, een tijdelijke hindernisbaan die mensen kunnen uitproberen en de voertuigen en uitrusting en zelfs wapens zijn te zien.

De Landmachtdagen zijn op vier plekken in onze provincie: dinsdag 22 mei van 10.00 - 16.00 uur in Tilburg op het Pieter Vreedeplein, woensdag 23 mei van 10.00 - 16.00 uur in Breda op het Kasteelplein en zaterdag 26 mei van 10.00 - 17.00 uur in Eindhoven op het Begijnenhof en van 10.00 - 16.00 uur in Bergen op Zoom bij Kijk in de pot.