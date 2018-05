Ramen opticien Boxmeer ingeslagen met steen, daders er vandoor met brillen

BOXMEER - Bij opticien Van Wely in Boxmeer is in de nacht van tweede pinksterdag op dinsdag ingebroken. Volgens een medewerkster van de zaak hadden de daders het gemunt op bekende brillenmerken. Het is niet duidelijk hoeveel brillen er buit zijn gemaakt. Personeel is bezig met een inventarisatie en het opruimen van de troep. Om de diefstal te kunnen plegen, zijn twee grote ruiten van de brillenzaak aan de Steenstraat kapot geslagen.

De diefstal is in ieder geval vóór vier uur maandagnacht gebeurd. Twee agenten reden rond kwart voor vier over de Steenstraat toen ze in de ramen van de zaak twee grote gaten zagen, zo laat de politie desgevraagd weten. Ook lag er nog een grote steen voor een van die ramen. Binnen was een stellage omgevallen. Een jaar of tien geleden werd er ook al ingebroken bij deze zaak.