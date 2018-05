Cowgirl (9) uit Udenhout mag naar het WK western rijden in Amerika

UDENHOUT - Zittend op de rug van een paard koeien drijven in Amerika. De negenjarige Robin van der Heijden uit Udenhout draait haar hand er niet voor om. Binnenkort gaat ze als jongste deelneemster ooit naar Texas voor de jeugdwereldkampioenschappen western rijden.

“Al voordat ze kon lopen, zat ze op een paard”, lacht trotse moeder Patty. “We hebben paarden aan huis, dus dat is ook niet gek”, voegt ze daar aan toe. Vanaf haar zesde wilde Robin graag gaan western rijden. Een hele kleine sport in Nederland. “Daarom trainen we ook vaak in België en gaat Robin met het Belgische team naar het WK.”

'Spectaculairder dan dressuur'

Net zoals bij de over het algemeen meer bekende dressuursport gaat Robin daar ook een oefening rijden. Het belooft volgens haar moeder wel een stuk spectaculairder te worden. “Ze moet snel ronddraaien met het paard. Slippen zodat het zand omhoog komt en het paard moet gaan zitten.”

De grootste uitdaging voor de jonge cowgirl wordt de discipline cutting. “Daarbij moet ze met haar paard een koe uit een kudde zien te drijven en ervoor zorgen dat hij niet teruggaat naar de rest”, legt Patty uit. Geen dagelijkse kost, daarom wordt er binnenkort nog speciaal op getraind.

Dat ze talent heeft staat vast. Slechts twee deelnemers uit het vijfkoppige Belgische team mogen meedoen met het koeien drijven in Texas. Bovendien zijn er tijdens het wereldkampioenschap geen leeftijdscategorieën. “Ze gaat het dus als allerjongste ook opnemen tegen jongens en meiden van zeventien jaar oud.”

Gescout

Vorig jaar werd ze gescout en mocht ze meedoen aan het Europees kampioenschap in Frankrijk. Maar hoe bedenk je als kind om te gaan western rijden? “Dat komt door mij", glundert moeder. "Toen ik twintig was heb ik in Brazilië op een ranch gewerkt en kwam ik in contact met de sport. Toen ik Robin daar over vertelde vond ze dat erg interessant.”

Haar eigen paard zal Robin moeten missen in Amerika. De deelnemers van over de hele wereld krijgen in Texas paarden toegewezen voor de wedstrijden. “Het kost ook zo’n tienduizend euro om een paard daarnaartoe te vliegen. Daarom worden er daar paarden verloot tussen de teams.”

Robin is nog niet zenuwachtig voor de wedstrijden. “De hele reis ernaartoe vindt ze wel spannend”, lacht haar moeder. “Ze is heel zeker van zichzelf maar we benadrukken constant dat het meer om het plezier gaat dan om de prestaties.”