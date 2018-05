Vriendengroep fietst naar de Alpe d'HuZes: 'En daarna de berg nog een paar keer op'

EINDHOVEN - Walter Hoeijmans, Jeroen Klomp, Dick Sinnige, Twan Hoeijmans en Lodewijk Kaandens zochten een originele manier om geld in te zamelen voor de actie Alpe d'HuZes. Daarom fietst de vriendengroep vanuit Eindhoven naar de berg toe. Dinsdagochtend vertrokken ze.

"Het idee is vorig jaar bij een barbeque ontstaan", vertelt Lodewijk Kaanders. Het is voor hem de tiende keer dat hij meedoet aan de actie. "We wilde eens wat anders dan geld vragen bij familie en vrienden. Daarom besloten we om 1100 kilometer te gaan fietsen, naar de Alpe d'HuZes. Intussen heb ik meer dan honderd tikkies van elf euro naar vrienden gestuurd en dat geld stroomt nu langzaam binnen."



Voor Walter Hoeijmans is het de zevende keer dat hij meedoet. "Onderweg gaan de mensen mee die er niet bij kunnen zijn en dat ook nooit meer kunnen. De fietstocht is voor mij een mooie afsluiter. Ik blijf nog wel aan de actie verbonden, maar reis niet meer naar Frankrijk af."







De berg op

Angst voor de tocht is er niet. "We hebben goed getraind en er is een route uitgezet met niet al te veel klimmen", vertelt Twam Hoeijmans. En als ze dan nog genoeg energie hebben gaan ze ook nog een paar rondjes over de Alpe d'HuZes. "Op de dag van de actie gaan we proberen zo vaak mogelijk te berg op te gaan om af te zien, want dat doen de mensen die ziek zijn ook", vertelt Jeroen Klomp.