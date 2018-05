Automatisch vuurwapen in berm A58 mogelijk gebruikt bij ripdeal Kaan Safranti

BREDA - De politie denkt het wapen te hebben gevonden waarmee in april de 26-jarige Kaan Safranti uit Breda is doodgeschoten. Het automatische vuurwapen werd begin mei gevonden in de berm van de snelweg A58 bij Gilze. Vermoedelijk hebben de daders op hun vlucht het wapen en persoonlijke spullen van het slachtoffer gedumpt.

Kaan Safranti werd zondag 8 april doodgeschoten in een huis aan de Sandenburgstraat in Breda. Na de schietpartij reed een aantal auto's hard weg. De politie wil over het motief voor de schietpartij niks zeggen maar volgens burgemeester Paul Depla van Breda ging het om een ripdeal. Volgens de burgemeester is het slachtoffer bij de beroving door het hoofd geschoten.

De politie besteedt dinsdagavond in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. De politie is onder andere op zoek naar getuigen die kort na de schietpartij hebben gezien dat op de A58 tussen Breda en Eindhoven spullen uit een auto zijn gegooid.