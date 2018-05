Stelende 'verpleegster' in Elkerliek Ziekenhuis kreeg mogelijk hulp

HELMOND - De vrouw die eind vorige week werd aangehouden in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is bij haar strooptocht mogelijk geholpen door een man uit Gemert. De 30-jarige vrouw uit Helmond werd op heterdaad betrapt toen zij, verkleed als verpleegkundige, spullen probeerde te stelen in het ziekenhuis. De leiding van het 'Elkerliek' heeft inmiddels besloten extra alert te zijn op naleving van het protocol rondom het dragen van toegangspasjes.

De politie vermoedt dat ze gedurende meer nachten er heeft geprobeerd iets te stelen. De 29-jarige man uit Gemert werd op een parkeerplaats bij het ziekenhuis aangehouden omdat hij haar zou hebben geholpen.



Vast voor verder onderzoek

In zijn auto werden ook gestolen spullen gevonden. De wagen is in beslag genomen. De man zit net als de vrouw vast voor verder onderzoek. De vrouw kon overigens worden opgepakt nadat een beveiliger van het Elkerliek Ziekenhuis haar had tegengehouden. Ze had een portemonnee en meer buitgemaakte voorwerpen bij zich. De politie onderzoekt de buit en hoe vaak de twee (zouden) hebben toegeslagen.

De leiding van het ‘Elkerliek’ heeft na de bekendmaking van de arrestatie van de vrouw het personeel ingelicht en tijdelijk een extra beveiliger ingehuurd. Ook is aangifte gedaan van huisvredebreuk. Ze maakte verder bekend dat de verdachte op verschillende afdelingen is geweest, maar ook dat ze geen contact heeft gehad met patiënten. Aan deze mededelingen kon ze dinsdag niets toevoegen omdat de politie de zaak in onderzoek heeft.