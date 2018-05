Brasserie helpt doven en slechthorenden aan werk

SINT-MICHIELSGESTEL - In het gebouw van Kentalis, een organisatie die doven en slechthorende mensen helpt, is dinsdag een bijzondere brasserie geopend. Klanten worden er geholpen door doof of slechthorend personeel. Sociale werkvoorziening WSD wil zo mensen die, omdat ze begeleiding nodig hebben, moeilijk werk vinden aan een baan helpen.

De Brasserie vind je op een prachtige plek in het historische gebouw van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Je vindt er ook een terras. Vanaf dit terras kijk je uit op de uitgestrekte tuin.









Gebarentaal

Een bestelling plaatsen bij een doof personeelslid is volgens Emile van Engelen van WSD geen probleem: "Met gebarentaal kom je een heel eind en de mensen kunnen ook vaak liplezen". Voorlopig is de brasserie alleen voor personeel en bezoekers van Kentalis geopend, maar het streven is om op termijn ook bezoekers van buiten Kentalis te verwelkomen.

Karin, die doof is en communiceert met gebarentaal, is een van de personeelsleden. Zij is dolenthousiast over haar nieuwe baan en kijkt er naar uit om eten te serveren in de brasserie. Het is voor haar fijn dat ze met de klanten die er nu komen kan communiceren met gebarentaal, laat ze via een tolk weten.