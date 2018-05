Pitbull beet meisje (7) in gezicht en wordt afgemaakt, eigenaar vertrouwde hond niet meer

EINDHOVEN - "Het meisje gaat weer naar school. Als je niet beter weet, denk je dat ze een flinke schaafwond op haar wang heeft", zegt buurtbewoner Piet van Geffen uit Wijbosch. Begin deze maand speelde er zich een drama af in zijn straat. Oma liet een buurhond uit en die viel uit het niets haar kleindochter van zeven aan. Het meisje moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht worden.

De hond, een pitbull, is een paar dagen later afgemaakt door de eigenaar, weet Piet. "Het is een naar verhaal voor iedereen. De eigenaar van de hond vertrouwde zijn viervoeter niet meer en heeft hem laten inslapen. Hij zag zichzelf niet met zijn 'Pepper' ontspannen wandelen met in het achterhoofd het leed wat Pepper veroorzaakt heeft."

Greep haar hoofd

Pepper was twee jaar oud en volgens de eigenaar een lief beest. Oma zorgde regelmatig voor Pepper omdat zijn baas soms lang van huis was vanwege zijn baan als chauffeur. Die eerste daq in mei ging het mis. Om nog onduidelijke reden greep de hond het meisje en beet in haar hoofd. Oma sprong er tussen en werd gebeten in haar arm. Buurtbewoners konden uiteindelijk de hond apart zetten.

De verwondingen van het meisje zagen er akelig uit volgens de straatbewoners. De bijtwonden zaten ook vooral in haar hoofd. Volgens straatbewoner Piet gaat het inmiddels een stuk beter met haar. "Ik zie haar regelmatig vrolijk voorbij komen en ze gaat ook alweer een tijdje naar school. Op haar rechterwang zit nog een duidelijk zichtbare wond, maar een willekeurige voorbijganger zal denken dat het een fikse schaafwond is."

Heftig

Oma zit er volgens Piet mentaal nog flink doorheen. "Ze ziet de aanval nog vaak als een film in haar hoofd afspelen. Ze voelt zicht er heel schuldig over." Hetzelfde geldt voor de baas van Pepper. "De hond heeft nooit eerder wat misdaan. De gemeente verplichte hem Pepper nu te muilkorven, maar dat vond hij uiteindelijk niet genoeg."