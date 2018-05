Verzorgingshuis Tilburg heeft geen idee wie indringer met mes was en wat hij kwam doen

TILBURG - Bij verzorgingshuis De Hazelaar in Tilburg hebben ze geen idee wie de indringer is die zondagavond met een mes binnenkwam. Ook tasten ze in het duister over waarom de man het zorgcentrum aan de Doctor Eijgenraamstraat binnendrong. Dat zegt Willem Kieboom van de raad van bestuur.

Bij De Hazelaar is het dinsdagmiddag weer relatief rustig, toch zat de schrik er zondagavond goed in. “Bij de bewoners die het hebben meegekregen was sprake van gezonde schrik en het personeel is zich echt lam geschrokken, zij hebben ook aangifte gedaan. Iedereen krijgt de komende tijd professionele begeleiding.”

LEES OOK: Paniek in verzorgingshuis: man (30) met mes dringt binnen, medewerkers en bewoners sluiten zich op Vreemdeling

De indringer maakte zondagavond behoorlijk wat indruk. “Ondanks dat er hier veel dementerenden wonen, kon een groot deel van de bewoners maandag nog navertellen wat er was gebeurd”, zegt Kieboom.

Maar wie de man was en waarom hij met een mes binnen kwam, weten ze niet. “Niemand van de bewoners of het personeel die hem gezien hebben kent of herkent de man. We weten niet meer dan dat het een 30-jarige man uit Goirle is.”

Beveiliging

Kieboom vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de beveiliging van de zorginstelling. “In principe zijn de deuren ’s avonds gesloten en kom je hier echt niet zomaar binnen.” De zorginstelling gaat nog analyseren of er fouten zijn gemaakt.

“Het is de vraag of dat je je tegen zulke gekte wel kunt beveiligen. Deze man heeft een raam geforceerd om binnen te komen, daar heeft hij echt flink zijn best op moeten doen want het zijn stevige ramen.”

Omdat de man op een gesloten afdeling binnendrong kon hij niet op de kamers van de bewoners komen. “Die zitten gelukkig op slot, daar is een aparte sleutel voor nodig.”