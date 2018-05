Adrie Koster gepresenteerd als nieuwe trainer Willem II : 'De club weet wat voor trainer ik ben'

TILBURG - Willem II heeft Adrie Koster officieel gepresenteerd als nieuwe trainer voor het komende seizoen. De 63-jarige Zeeuw tekende in Tilburg een contract voor één seizoen. "De club wilde mij voor de lange termijn vastleggen, maar ik heb zelf gekozen voor een eenjarige verbintenis."

Volgens de kersverse nieuwe trainer heeft Willem II haar huiswerk goed gedaan. "Ze weten wat voor type trainer ik ben. Hoe ik over voetbal denk. Ik denk dat Willem II bekend staat om de manier van voetballen, maar uiteindelijk moet je wel de wedstrijden winnen."

Tekst gaat door onder de tweet.

De oud-trainer van onder meer Ajax en RKC was enigszins verrast toen Willem II op de deur klopte. "Je weet in het voetbal nooit wat er op je pad komt. Maar ik heb de laatste jaren veelvuldig in het buitenland gewerkt en Willem II blijft een mooie club."

Hoofddoel

De club moet gaan professionaliseren. Dat wordt een van de hoofddoelen van Koster in Tilburg. "Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen." Het was de keuze van Koster om maar voor één jaar te tekenen. "De club wilde mij voor de lange termijn vastleggen, maar ik heb zelf gekozen voor een eenjarige verbintenis. Mede door de hectiek in de voetbalwereld. We gaan aan het einde van het seizoen kijken of we met elkaar verder willen. Die intentie is er wel."

Tekst gaat door onder de video.

Jeugd

Koster werkte onder meer twee periodes bij de jeugdteams van Oranje. Hij weet dus hoe het is om met de jeugd te werken. "Ik ben een voorstander van het laten doorstromen van de jeugd", zegt Koster. De 63-jarige Zeeuw weet alleen nog niet of potentiële eerste selectie spelers rondlopen in de jeugd van Willem II. "Daar heb ik nu nog geen zicht op. Maar leeftijd speelt daarin geen rol. Als een 16-jarige goed genoeg is, dan zal die bij de selectie worden gehaald."

Tekst gaat door onder de tweet.

Intentie

Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met de komst van Koster. "Wij wisten in januari al dat we een nieuwe trainer nodig hadden voor komend seizoen. Daarop hebben we een profiel geschetst en op veel punten voldeed Adrie Koster daaraan." Mathijsen had liever wel gezien dat Koster een meerjarig contract had ondertekend. "Wij wilden hem al voor langere tijd binden, maar de intentie is er wel om voor langere tijd samen te werken."

"Koster kent de club, dat is natuurlijk wel een voordeel", vervolgt Mathijsen. Volgens de technisch directeur van Willem II passen Koster en de club goed samen. "Tijdens de eerste gesprekken klikte het meteen. Adrie kent de club en heeft hier al gewerkt."