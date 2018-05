Anne Frankboom in Waalwijk doelwit vandalen, 'We kunnen er moeilijk prikkeldraad omheen spannen'

De Anne Frankboom in Waalwijk is gerepareerd (foto: Erik Peeters)

WAALWIJK - De Anne Frankboom in het Wandelpark in Waalwijk is voor de derde keer deze maand vernield. Onbekenden knakten dit weekend de boom zelfs twee keer doormidden. Gedacht wordt aan een gerichte actie. "Dit is een aanslag op de Waalwijkse samenleving", aldus voorzitter Theo van Bracht van Stichting Wandelpark.

"Het is op zijn zachtst gezegd beroerd te noemen", aldus Van Bracht. Zondagochtend ontdekte een wandelaar dat de boom was omgebogen en een informatiebordje over Anne Frank was verdwenen.

De witte paardenkastanjeboom in Waalwijk is een loot van de boom die in de tuin van een huis aan de Keizersgracht in Amsterdam stond. De ondergedoken Anne Frank keek tijdens de Tweede Wereldoorlog uit op de boom. "We hebben er veel energie in gestoken om de nazaat van deze bijzondere boom naar Waalwijk te halen", vertelt Van Bracht. De boom kost 5000 tot 7000 euro en er zijn er maar enkele beschikbaar.

Dodenherdenking

Nadat maandag het bovenste gedeelte van de boom weer stevig aan de stam was gezet, werd de boom enkele uren later opnieuw geteisterd door één of meerdere vandalen. Begin mei, daags voor de dodenherdenking, was het ook al raak. Toen werd de bast stukgemaakt. Wie er achter de actie zit, is niet bekend.





De Anne Frankboom is opnieuw door een bomendokter gerepareerd. De stam is nu vastgezet met plakband en gelijmd. Nat wc-papier moet de 'wond' vochtig houden zodat de sapstromen kunnen blijven doorgaan.





Inwoners van de Waalwijk reageren boos en verontwaardigd op de vernielingen. "Het is schandalig, ik hoop dat ze de dader snel vinden", zegt een bezoeker van het park. "Ik hoop dat ze de dader snel vinden en gestraft kan worden", vertelt een andere wandelaar. Iemand anders roept de inwoners op om zondag tijdens het parkfestival bloemen bij de boom te leggen als protest.

'We capituleren niet'

Burgemeester Nol Kleijngeld vindt een bloemenprotest de enige en juiste manier om op te treden tegen het verloederende kinderachtige optreden van één of meerdere personen. Kleijngeld noemt het betreurenswaardig dat de 'eenzame' boom kapot is gemaakt. "Als het om een gerichte actie gaat tegen het symbool de westerse democratie dan is het nog triester."

De burgemeester gaat dinsdag in overleg met de Stichting Wandelpark Waalwijk om maatregelen te nemen om de vernielingen te stoppen. Parkvoorzitter Van Bracht denkt er niet aan om de boom te verplaatsen. "We gaan niet capituleren en prikkeldraad om deze bijzondere boom zetten zou helemaal bizar zijn."