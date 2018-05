Vrachtwagen rijdt de berm in en kantelt, half uur vertraging op A27

Een vrachtwagen is dinsdagmiddag in de berm terecht gekomen. (Foto: Tom van der Put)

OOSTERHOUT - Een kleine vrachtwagen is dinsdagmiddag op de A27 tussen Oosterhout en Breda-Noord in de berm gereden en gekanteld. De wagen kwam tot stilstand tegen een boom.

Hoe de vrachtwagen van de weg raakte, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of de chauffeur gewond is geraakt.

Tussen Gorinchem en Breda staat een file van enkele kilometers. De vertraging loopt op tot bijna een half uur. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. Vanaf Oosterhout staat er volgens Rijkswaterstaat langzaam rijdend verkeer.