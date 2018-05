Geen verzwikte enkels en wiebelende ladders meer, bouwers Brabantsedag krijgen nieuwe ondergrond

HEEZE - Modder, gras en los zand. Zestig jaar lang was dat de ondergrond voor de bouwers van de cultuurhistorische optocht van de Brabantsedag. En dat was niet altijd even comfortabel. De ladders wiebelden en er werd nogal eens een enkel verzwikt. De gemeente Heeze-Leende geeft de bouwers dit jaar een cadeau. Een mooi geasfalteerde ondergrond op de bouwplekken. Speciaal omdat de Brabantsedag vorig jaar zestig jaar bestond.

Op het grasveld van de Vriendenclub Haisjô werd dinsdagochtend een perfect stukje asfalt aangelegd. Aan boord van de asfalteermachine zit burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende.

"Vanuit de organisatie kregen we al eerder signalen dat mensen in de modder stonden en op oneffen gebied", vertelt de burgemeester. "Mensen moesten een ladder opklauteren en kabels lagen in de blubber." Maar dat is nu dus verleden tijd.



Het gemeentebestuur heeft besloten de ondergrond van de zestien bouwplaatsen te verharden. Niet alle bouwplaatsen krijgen asfalt, sommige bouwplaatsen worden verhard met zogeheten stelconplaten.

'Brabantsdag brengt ons veel'

Het verharden van alle bouwplaatsen kost de gemeente vrij veel geld. De kosten worden geschat tussen de 50.000 en 60.000 euro. Maar dat heeft de gemeente er graag voor over.

"De Brabantsedag brengt ons heel veel", zegt burgemeester Verhoeven. "Het is een cadeautje dat de gemeente elk jaar uit mag pakken. Het wordt door de inwoners gedaan. En nu kunnen wij iets terugdoen. Het levert ons veel naamsbekendheid op. Maar nog belangrijker vind ik wat er gebeurt in het dorp zelf. Samen zoiets bouwen. Het gevoel dat erbij ontstaat. Het is letterlijk onbetaalbaar".





'Asfalt is top'

"Voor ons betekent dit een stuk toekomst. We bouwen al heel lang. En nu kunnen we nog langer blijven staan", zegt Mark Damen van de vriendenkring Haisjô. "We staan soms op ladders van drie meter hoog te wiebelen", vult Bart Wijnen van Haisjô aan. "En sjouwen met apparatuur op wieltjes door het gras. Dan is asfalt echt top."

"We vinden het heel meedenkend van de gemeente", zegt Damen. "Het is een investering in de toekomst en dus voelen we ons veiliger". Wijnen is ervan overtuigd dat hij deze zomer makkelijker kan bouwen aan de wagens. "Geen mensen meer die hun enkels verzwikken in een kuil. Het gaat veel makkelijker werken."



