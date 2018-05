Pakketjes gered uit brandend busje pakketbezorger

BEST - Een pakketbezorgster heeft dinsdag net op tijd twee rekken met postpakketten kunnen redden uit haar brandende busje. Toen de bezorgster op de snelweg A58 de afslag Best nam, zag ze dat er rook onder de motorkap vandaan kwam. Niet veel later veranderde de rook in vlammen.

De pakketbezorgster wist net op tijd de pakketten uit haar bus te halen. Dit voorkwam niet dat de pakketten duidelijke rook -en roetschade hebben opgelopen. De bus brandde helemaal uit. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. PostNL bekijkt nog wat er met de pakketten gaat gebeuren.