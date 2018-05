'De moeilijkste vorm van magie', Quintus van Amstel is Nederlands kampioen straatgoochelen

TILBURG - Quintus van Amstel (35), of zoals hij zichzelf noemt, ‘de paarse goochelaar’, is Nederlands kampioen straatgoochelen. De Tilburger werd afgelopen weekend door de jury voor de tweede keer verkozen tot de beste goochelaar op straat - een vak waarvoor je een beetje apart moet zijn, zo beaamt hij zelf.

“Ik heb het juryrapport nog niet gezien,” zegt Van Amstel, “maar wat ik heb gehoord van een jurylid is dat mijn act klopte van begin tot eind.” Hij gebruikt de kleur paars om zijn optredens aan te kleden, aangevuld met jazzmuziek en een setting die enigszins doet denken aan die uit stille films van de jaren twintig. Ergo: de paarse goochelaar.

‘Kan het nauwelijks geloven’

De jury kan die insteek waarderen, en ook Van Amstel weet wat hem uniek maakt. “Ik creëer mijn eigen wereld in het klein, met mijn eigen wetten, mijn eigen paarse toverwereld, waarin dingen gebeuren die niet kunnen. Dat is heel anders dan een doodnormale insteek als: ik ben goochelaar, nu ga ik een paar trucjes doen.”

Nou ja, doodnormaal. Van Amstel kan misschien impliceren dat zelfs het straatgoochelvak doorgaans kan zijn, maar een beetje markant is de beroepskeuze wel. Wat voor mens moet je zijn om (straat)goochelaar te willen worden? “Het zijn mensen die geen privéleven hebben, geen vrienden, en bij god niet weten wat ze moeten doen om aan menselijk contact te komen, en dan uit wanhoop zoiets gaan doen”, vertelt de Tilburger.

“In mijn geval is dat natuurlijk niet zo. Mijn vader was goochelaar, en van kinds af aan vond ik het leuk om naar hem te kijken. Pas later, toen ik met fysieke comedy optrad, kreeg ik er weer interesse in. In 2010 zag ik mijn vader op het podium staan en dacht ik: dit ga ik vanaf nu in mijn act toepassen.”

De paarse goochelaar

Sindsdien is hij de paarse goochelaar. In het theater, op bedrijfsfeestjes en dus ook op straat. Straatgoochelen is de moeilijkste vorm van magie, vindt de Tilburger. “Als ik in een theater optreed komen de mensen speciaal voor mij, maar op straat lopen ze gewoon toevallig langs. In die paar seconden dat ze me zien moet ik zorgen dat ik hun aandacht trek en dat ze stoppen en denken: wow, dit is leuk. Dat is moeilijk.

Sterker nog, Van Amstel snapt nauwelijks dat hij tweevoudig kampioen straatgoochelen is. “Het is raar, ja. Eigenlijk moet ik het nog steeds tegen mezelf zeggen om het te blijven geloven: ik ben er goed in. Ik weet dat ik goed kan straatgoochelen, maar het is en blijft ‘t spannendste optreden om te doen.”