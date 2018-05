Na veel tegenslagen gaat het 50-meterbad van zwembad De Wolfslaar eind juni (eindelijk) open

BREDA - Alles wat fout kon gaan, ging fout. Alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen. Regen, storm en late vrieskou in de maand maart hebben een vernietigende en vertragende uitwerking gehad op de renovatie van openluchtzwembad zwembad De Wolfslaar in Breda. Het zwembad zou begin mei open gaan, toen werd het half mei, daarna werd het eind mei en nu staat de heropening gepland voor 24 juni.

Natuurlijk is het balen voor Tim Verbraak van Optisport. Het 50-meterbad van het mooie openluchtzwembad De Wolfslaar had al lang open moeten zijn. De renovatie van het bad is uitgelopen: niet een beetje maar enorm uitgelopen. Oorzaak is het weer in de afgelopen winter en het voorjaar. “Alles wat tegen kon zitten zat tegen”, zegt Verbraak. “De ellende begon met de Januari-storm. De tent, zoals die nog steeds over het bad is gebouwd, was half weggewaaid en ingestort.”



De Wet van Murphy

Het kersverse metsel en tegelwerk werd blootgesteld aan wind, water en later vorst en dat betekende het begin van (bijna) het einde. “Wat droog moest blijven was nat, met alle schade van dien. En de gifbeker was nog niet leeg”, zegt Verbraak. “Recent hebben we de nieuwe vloer uit de duikkuil er weer uit moeten hakken. Er was vocht gesijpeld tussen twee lagen die absoluut droog moeten zijn.”



Eind juni is het weer zwemmen

Om abonnementhouders enigszins schadeloos te stellen kunnen ze met hun abonnement ook terecht in andere Bredase zwembaden. Zwemmen in De Wolfslaar kan ook, maar dan alleen in het ondiepe bad.

“Op 24-juni gaan we echt open”, zegt Verbraak. “Dat gaan we doen met leuke acties en dan kunnen we eindelijk van de duikplank in het bad springen.”