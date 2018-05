Noodweer in Brabant: Avondvierdaagse afgelast, passagiers mogen vliegtuig niet uit

EINDHOVEN - Dinsdagmiddag werd het uiterste westen en Zuidoost Brabant getroffen door stevige onweersbuien. In Limburg leidde dat eerder tot verkeersproblemen op snelwegen, waar veel water bleef staan. Op Eindhoven Airport staat een vliegtuig al lange tijd met gesloten deuren aan de grond, in verband met het noodweer mag er niemand uitstappen.









In Oirschot hebben ze in het gemeentehuis last van wateroverlast.





In Berkel Enschot is de Avondvierdaagse afgelast in verband met het noodweer. Ook in Eersel gaat de avondvierdaagse niet door.

Plaatselijk kan er zeer veel regen vallen, meldt weeronline. Het waait nauwelijks waardoor de regenwolk lang op één plek blijft hangen. Op de plekken van een wolkbreuk kan 30 tot 50 millimeter regen vallen. Dat is bijna de hoeveelheid die normaal in één maand valt. Tijdens een bui daalt de temperatuur ook flink. In Limburg daalde het kwik van 22 graden naar 11 graden.