'Kobus de Kamper' (73) ontkent moord en is ernstig ziek

BREDA - Ex-drugsbaron Kobus L. is ziek. Zo ziek dat hij misschien niet voor de rechtbank in Breda kan verschijnen. De Rotterdammer van 73 jaar oud wordt verdacht van de moord op zijn schoonzoon, John Wassink uit Roosendaal. Het lichaam van Wassink werd in de zomer van 2014 gevonden in het Markkanaal bij Terheijden.

Kobus L. is voor zover bekend de enige verdachte in de moordzaak. Er waren eerder anderen in beeld maar tegen hen was te weinig bewijs. Alle bewijs draait rond een dna-spoor van L. op een pistool, het vermoedelijke moordwapen.



Lijk in plastic

John Wassink verdween eind juli 2014. Hij is vermoedelijk doodgeschoten in zijn woonwagen in Roosendaal. Die staat op zijn autobedrijf op bedrijventerrein Majoppeveld. Een paar dagen later dreef hij verpakt in plastic in het water.



Kobus de laatste die zijn schoonzoon John heeft gezien voor hij verdween. Hij zou een motief hebben gehad, omdat zijn dochter en John ruzie zouden hebben gehad. Maar hoe dat precies zit is onbekend, de zaak is inhoudelijk nog niet behandeld. Dinsdag was er een eerste openbare zitting in deze zaak.



De officier van justitie erkende dat het het lang duurde voordat er een rechtszaak startte. Hij noemde het 'ingewikkeld'.



Verdachte ontkent

De verdachte zegt dat hij er niks mee te maken heeft. "Hij wil dit uit de wereld hebben: ik heb het niet gedaan, zegt hij", zei zijn advocaat Ed Manders. Volgens medische rapporten heeft de verdachte voor de derde keer longkanker. Hij heeft ook hartproblemen.



Als L. daadwerkelijk te ziek is voor zijn proces, kan de vervolging

worden geschorst totdat hij gezond genoeg is. Of dat nog gebeurt, is

onzeker. Een arts zal binnen twee weken moeten laten weten of L.

erbij kan zijn. De inhoudelijke behandeling is gepland voor 27 juni.



Drugshandel en EBI

Kobus L. (alias Kobus de Zigeuner,Kobus de Kamper) zat in vijftien jaar

celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de

huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar

zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde

Inrichting in Vught. Kobus L. kwam in 2003 vervroegd vrij.