Beroving brillenwinkel opgelost, 37-jarige man uit Breda opgepakt

OOSTERHOUT - De overval op een brillenwinkel in Oosterhout is opgelost. De politie heeft dinsdag een 37-jarige Bredanaar opgepakt die wordt verdacht van de overval op de opticien. De man zou nog drie andere overvallen hebben gepleegd.

De verdachte stal voor 15.000 euro aan dure zonnebrillen uit de winkel. Na de overval op de brillenwinkel Loonen op 8 maart sloeg de Bredanaar vijf dagen later weer toe bij zonnestudio Sun Vibe aan de Rulstraat in Oosterhout.







Bureau Brabant besteedde half mei aandacht aan deze brutale roof. Het is niet bekend of de uitzending heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte.









De man wordt ook van verdacht van een overval op 20 april bij een drogist in Ulvenhout en kort daarna eentje in Breda. De verdachte zit in de cel en de politie doet verder onderzoek naar de overvallen.

