Uitbreiding varkensbedrijf Lage Mierde ten onrechte tegen gehouden, provincie deels tevreden

DEN BOSCH - Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben een varkenshouder in Lage Mierde ten onrechte een vergunning geweigerd voor uitbreiding van zijn bedrijf. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant dinsdag bepaald.

Volgens de rechter heeft het Reuselse college zijn besluit ten onrechte gebaseerd op de zogeheten stalderingseis van de provincie. Die houdt in dat voor iedere uitbreiding van stalruimte elders een stal moet worden gesloopt of worden herbestemd. Het was voor het eerst dat de rechtbank zich uitsprak over de toepassing van deze regeling.



'Verzoek opnieuw beoordelen'

De provincie kwam hiermee vorig jaar juni op de proppen om de intensieve veehouderij een halt toe te roepen. De eigenaar van het varkensbedrijf in Lage Mierde had echter daarvóór al toestemming gevraagd om uit te mogen breiden. B en W van Reusel-De Mierden weigerden oktober vorig jaar de vergunning te verlenen. Het college is nu door de rechtbank opgedragen het verzoek van de varkensboer opnieuw te gaan beoordelen.



De provincie reageert wisselend op de uitspraak. “We zijn verheugd dat de rechtbank de stalderingsregeling aanvaardbaar en ruimtelijk relevant acht. Hiermee blijft de regeling overeind en kunnen we haar blijven inzetten om verdere concentratie van vee in delen van Brabant tegen te gaan”, zo laat de woordvoerder van provinciebestuurder Anne-Marie Spierings weten.



Provincie mogelijk in beroep

Maar mogelijk laat de provincie het er niet bij zitten. “Wij studeren nog op het deel van de uitspraak dat stelt dat de stalderingsregeling pas kan worden toegepast bij aanvragen vanaf 13 juli 2017. Wij verwachten dat hiermee de overlast van veehouderijen in delen van Brabant verder kan toenemen.” De provincie overweegt dan ook of ze in hoger beroep gaat tegen dit deel van de uitspraak.



De rechtbank ziet een aantal haken en ogen aan de stalderingseis. Zo mag die niet altijd worden meegenomen in de afweging voor het verstrekken van een vergunning. Het star vasthouden aan die eis dreigt namelijk voor een aantal veehouders verkeerd uit te pakken. Het gaat de rechtbank echter te ver de eis in de verordening helemaal onverbindend te verklaren, zoals het bedrijf in Lage Mierde wil.



Ook stalderingsdiscussie in Meierijstad

Eerder beriep ook de gemeente Meierijstad zich op de stalderingseis. Dat deed ze in de strijd met een varkenshouder uit Veghel, die in Nijnsel een megastal wil bouwen. De twee partijen stonden vorige week tegenover elkaar bij de rechtbank in Den Bosch, omdat de boer het niet eens met het besluit van de gemeente geen nieuwe stal toe staan. Het college en de varkenshouder is opgedragen met elkaar te gaan praten en anders treffen ze elkaar in september weer in de rechtszaal.



Overigens hebben sinds vorig jaar juli zes varkenshouders een aanvraag ingediend voor een stalderingsbewijs. In twee gevallen is die door de provincie verstrekt. Verder zijn er twee afgewezen en twee nog in behandeling, zo meldt de provinciewoordvoerder desgevraagd.