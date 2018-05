Zaterdag geen busvervoer in West-Brabant, chauffeurs staken voor betere cao

BREDA - Er rijden zaterdag geen bussen in West-Brabant. De chauffeurs staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Alle bussen van streekvervoerder Arriva blijven in de remise.

De chauffeurs leggen bewust het werk neer in het weekeinde om geen scholieren te duperen die met het eindexamen bezig zijn. Behalve in West-Brabant komen dit keer ook de chauffeurs in de regio's Utrecht, Groningen, Drenthe en 't Gooi in actie.

LEES OOK: Buschauffeurs zijn lange uren beu: ‘We willen ook een keer naar de wc kunnen’

Het is de vijfde actie in een reeks van estafettestakingen. Afgelopen weekeinde lag onder meer het streekvervoer plat in Oost-Brabant. Begin mei legden de stakers het streekvervoer al twee dagen lam met een landelijke staking.