Noodweer hindert avondspits, lange files en vertraging op het spoor en het vliegveld

EINDHOVEN - Het noodweer dat dinsdagmiddag over Brabant trekt, zorgt voor veel hinder tijdens de avondspits. Op de snelwegen staan lange files, het treinverkeer kampt met vertraging en op Eindhoven Airport kwamen passagiers vast te zitten in een geland vliegtuig.

Op de A2 tussen Boxtel en Vught is in beide richtingen de snelheid van het verkeer aan banden gelegd. Oorzaak is een woning met rieten kap die naast de snelweg in brand staat. De rook trekt deels over de snelweg. Het vuur ontstond door een blikseminslag.

Brandweerkorpsen uit Vught, Boxtel, Den Bosch en Helvoirt zijn bezig met blussen. Ook is een ambulance ter plaatse. Het is niet bekend of iemand letsel heeft opgelopen.

Langste avondspits

Ook op de andere Brabantse snelwegen liep het verkeer vast. De hevige regenval zorgde voor veel stremming. De ANWB telde rond half zes in totaal 995 kilometer file. Daarmee is de avondspits van dinsdag de drukste spits van dit jaar tot nu toe. Een uur later was er alweer 500 van die 955 kilometer file opgelost.









Op het spoor tussen Eindhoven en Den Bosch moeten passagiers rekening houden met fikse vertraging. Kort na half zes sloeg de bliksem in en is er door een storing slechts beperkt treinverkeer. Er zijn bussen ingezet tussen Den Bosch, Vught en Boxtel om reizigers verder te helpen. Het is niet bekend hoe lang de storing gaat duren.





Passagiers in een vliegtuig op Eindhoven Airport moesten vanwege het noodweer in hun toestel blijven zitten. Intussen zijn ze via de aankomsthal op weg naar huis.