Ouders Tijn blij met machine tegen hersenstamkanker: 'Trots dat anderen geïnspireerd zijn'

HAPERT - Jolanda en Gerrit Kolsteren, de ouders van Tijn uit Hapert, zijn enorm blij met de speciale machine tegen hersenstamkanker die naar Nederland komt. Dat laten ze weten aan Omroep Brabant. Tijn sprokkelde in 2017 2,5 miljoen euro bij elkaar met een actie voor onderzoek naar hersenstamkanker. Na zijn dood zetten anderen zijn actie voort.

"Het is een beetje dubbel, omdat het Tijn niet kan helpen", zegt Jolanda. "Maar we zijn blij en het is hoopvol dat er in de toekomst andere kinderen, en ook volwassenen, geholpen kunnen worden."

Geïnspireerd

De vader van Tijn vindt het mooi dat anderen door zijn zoon geïnspireerd zijn om geld op te halen voor de machine. "Daar ben ik trots op. Ik hoop dat de machine mogelijk ook voor de behandeling van andere ziektes gebruikt kan worden."