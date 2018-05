Nuenen houdt referendum over 'onvermijdelijke fusie' met Eindhoven

NUENEN - De inwoners van Nuenen mogen na de zomer hun stem uitspreken of ze bij Eindhoven willen horen. Dat staat in het coalitieprogramma van W70, GroenLinks, CDA en SP. Deze partijen delen het standpunt 'dat een annexatie door Eindhoven onder geen beding de toekomst van Nuenen kan zijn'.

Eind januari besloot het provinciebestuur al dat het opheffen van Nuenen als zelfstandige gemeente onvermijdelijk was. Na de gemeenteraadsverkiezingen ruikt de pas gevormde coalitie toch een kans om onder de vleugels van Eindhoven uit te komen.

SP-fractieleider Hein Kramer: "De strijd begint pas. We willen ons niet zomaar laten annexeren door Eindhoven. Tijdens de coalitieonderhandelingen waren we het met de andere partijen vrij snel eens hierover. Het moet een raadgevend referendum worden. Wat de burgers willen, dáár gaan we voor strijden."

Misverstand

De voorman van de SP bestrijdt dat het een zinloze onderneming is. "Het is een misverstand dat het besluit over een herindeling al is genomen. Het provinciebestuur moet er nog over stemmen. Ook Den Haag moet nog beslissen. Er valt dus nog genoeg verzet te bieden."

Afspiegeling

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken, opiniepeilingen of enquêtes gehouden. De uitkomsten werden volgens de coalitiepartners telkens uitgelegd als 'het standpunt van de Nuenenaar'. Maar de onderzoeksmethoden waren nogal verschillend volgens de nieuwe coalitie. Ze betwijfelen bovendien of de deelnemers aan de peilingen daadwerkelijk een afspiegeling vormen van de Nuenense samenleving.

LEES OOK: Het is definitief: Nuenen gaat samen met Eindhoven

W70, GroenLinks, CDA en SP willen daarom één keer, op zo kort mogelijke termijn, de mening van álle stemgerechtigde inwoners vragen. Een datum voor het referendum staat nog niet vast. Volgens de coalitiepartners zal het op zijn vroegst begin september plaatsvinden.