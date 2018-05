Politie waarschuwt voor Duitse klusjesmannen in Boekel: 'Ga niet met ze in zee!'

BOEKEL - Duitse klusjesmannen die in Boekel op zoek zijn naar klanten. Een oplettende voorbijganger vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Die waarschuwt op Facebook voor de praktijken.

Als je de folder die de mannen bij zich hebben ziet, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Het bedrijf Systematik doet aan 'advies, planning en montage' als het gaat om klussen voor het dak.

In de Kivietstraat boden ze bij een oude vrouw aan om de dakgoot schoon te maken. Nadat een voorbijganger de politie belde werden er vier mannen gecontroleerd. Kennelijk hadden ze hun zaakjes niet op orde, want de politie waarschuwt niet met ze in zee te gaan: