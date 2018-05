Tom zag het noodweer en pakte meteen zijn wakeboard: 'Dit is wel een bucket list dingetje' [VIDEO]

OIRSCHOT - Terwijl in grote delen van de provincie mensen last hadden van het noodweer, zagen anderen er juist de lol wel van in. Tom van den Akker uit Oirschot haalde zijn wakeboard uit de kast en ging hangend achter een auto de straten in. Het levert spetterende beelden op!





Bucket list dingetje

Tom van den Akker is de man die schittert op het filmpje. "Dit was een een bucket list dingetje", laat hij weten. "Ik had wel vaker van die filmpjes uit Amerika voorbij zien komen. Toen het zo hard regende, dacht ik meteen: dat wil ik ook gaan doen."

De auto die we zien, is van Tom's eigen bedrijf, Van de Akker Bomen. "Mijn vriendin riep al meteen 'Dit moeten we gaan filmen', maar ik zei 'Maak je daar maar niet druk om, hier komen sowieso wel video's van'." En dat klopt, want Tom gaat inmiddels lekker rond op internet en WhatsApp.

Schade

Helaas heeft zijn wakeboard wel wat schade opgelopen. "Je moest wel echt vaart maken want zo diep was het niet. Als er nog iets meer regen was gevallen, was het nog beter geweest."

Ook in Rosmalen maakte het weer iets wakker in sommigen. Inmiddels is de grote overlast voorbij, maar gelukkig hebben de video nog: