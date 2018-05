Dertig tips over kluisjesroof, getuige op fiets meldt zich

OUDENBOSCH - De politie heeft een week na de uitzending van het programma Opsporing Verzocht dertig tips gekregen over de kluisjesroof in Oudenbosch. Ook een van de getuigen die op bewakingsbeelden te zien was, heeft zich gemeld.

De politie had vorige week via het landelijke televisieprogramma een oproep gedaan aan vier mogelijke getuigen. Een van hen, een voorbijganger op een fiets, heeft zich nu gemeld, zo werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de uitzending.

De overige getuigen, twee voetgangers en een automobilist, hebben niets van zich laten horen. Zij komen in beeld op bewakingscamera's in het eerste weekeinde van maart toen bankrovers voor miljoenen buitmaakten in de kluisjes van de Rabobank in Oudenbosch.

LEES OOK: Wie herkent het loopje van de kluisjesrovers en wat deden de beveiligers van de Rabobank? [VIDEO]