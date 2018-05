Joris Mathijsen heeft nog veel te doen bij Willem II: 'Alles stapje voor stapje'

TILBURG - Technisch directeur Joris Mathijsen presenteerde dinsdag de nieuwe hoofdtrainer van Willem II, Adrie Koster. Het is één van de waarschijnlijk vele nieuwe gezichten die bij het eerste elftal van de Tilburgse club te zien is in het nieuwe seizoen. Mathijsen is druk bezig de selectie vorm te geven, maar daarbij kijkt hij eigenlijk al verder dan komend voetbaljaar.

Afgelopen seizoen werden veel spelers laat aangetrokken. Heeft de selectie dit jaar bij de start van de voorbereiding meer vorm?

“Dat is waar we als club naar toe willen werken. Maar dat kost een aantal jaren. Elk jaar wil je minder en minder huurspelers. Meer spelers die van jezelf zijn met langdurige contracten. Dat is goed voor de stabiliteit. Daar gaan we de komende tijd aan werken. We willen zoveel mogelijk spelers aan de start van de voorbereiding erbij hebben, dan kun je echt iets bouwen.”

“De afgelopen twee jaar is dat niet zo geweest. Maar dat is ook hoe de club er op dit moment voor staat. Daarin willen we elk jaar verbeteren. De huurspelers zijn wel belangrijke spelers voor de club geweest. En die kwaliteit komt pas later op de markt beschikbaar. Daarom wil je het liefst die jongens voor jezelf hebben. Elk jaar probeer je een paar spelers meer langdurig vast te leggen. Zodat je minder huurspelers hebt.”





Minder huurspelers en meer eigen spelers. Horen jeugdspelers daar ook bij?

“Absoluut. De jeugdopleiding is heel belangrijk voor de club, dat is altijd zo geweest. Twee jaar geleden zijn er een aantal processen gewijzigd, komende zomer gaan we weer veranderingen doorvoeren. De kwaliteit moet omhoog. Het doel is spelers in het eerste elftal te laten debuteren en te laten spelen.”

“We zijn een opleidingsclub. Voor fans is het ook belangrijk dat we eigen jongens in het eerste hebben. Dat is een proces dat jaren gaat duren, maar we zijn dat proces wel gestart.”





Je krijgt van de club ruimte om de komende jaren iets neer te zetten. Wat wil je bereiken in de komende jaren?

“De afgelopen twee jaar hebben we vele mooie stappen gemaakt. De club heeft besloten dat ik dat de komende vier jaar voort kan zetten. Daar ben ik ontzettend blij mee. Er is nog veel te doen bij de club. Stap voor stap gaan we zorgen dat we stabieler worden. Het topsportklimaat moet terugkomen.”