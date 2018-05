Trap er niet in! Bejaarde man beroofd van pinpas met babbeltruc en vlugge vingers [VIDEO]

RIEL - Een 72-inwoner van Riel is op uitgekookte wijze beroofd van zijn bankpas en ruim duizend euro lichter gemaakt. Hoe dat precies gebeurde, viel dinsdag te zien in het programma Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer werd op 16 juli 2017 bestolen. Dat gebeurde bij een afgesloten pinautomaat in Riel. De dader had een vernuftige manier bedacht om de bankpas van de bejaarde man te stelen.

Rood kruis

Rond kwart voor twaalf 's middags kwam het slachtoffer aan bij de pinautomaat aan de Blokakkers. In eerste instantie wilde hij zijn pas in de automaat stoppen, maar hij merkte een rood kruis op het scherm op. Toen hij weer op zijn fiets wilde stappen, zag hij een man in de richting van de automaat lopen.

Die man deed vervolgens of hij ging pinnen. Toen hij zich omdraaide, vroeg het slachtoffer of de automaat toch werkte. Vervolgens toonde de dief enkele bankbiljetten die hij al in zijn portemonnee had en vertelde de bejaarde man in gebrekkig Engels en Nederlands dat de automaat het deed.

Bankpas ingeslikt

Daarom probeerde het slachtoffer nogmaals te pinnen. Hij kreeg daarbij ‘hulp’ van de andere man die meekeek bij het intoetsen van de pincode. Het leek of de pinpas plots door de automaat werd ingeslikt. In paniek vroeg de oudere man nog advies aan de voorbijganger, maar die liep weg.







Thuis belde de bejaarde man zijn bank, ter controle. In de tussentijd was er duizend euro van zijn rekening gehaald. De dader werd gezien op bewakingsbeelden bij een geldautomaat op een andere locatie in Goirle.

Signalement dader

De dader heeft een licht getinte huidskleur. Op het moment van de pinfraude droeg hij een bril en had hij een grijze pet op. Verder droeg hij een grijze colbert en blouse. De man had daaronder een donkerkleurige broek aan en witte schoenen.