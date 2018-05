Scheikunde docent Gitte Bunthof kijkt de examens na: 'Ik ben minimaal een kwartier per vraag bezig'

DEN BOSCH - Gitte Bunthof is docent scheikunde aan het Jeroen Bosch College in Den Bosch. Na een paar jaar voor de klas staan is het zowel voor de leerlingen als voor haar een spannende tijd. Dinsdagmiddag ging Omroep Brabant langs om te ervaren hoe ze de eindexamens scheikunde nakijkt.

"Ik zie het examen zelf ook pas als de leerlingen klaar zijn. Dan ga ik het zelf maken om te zien of het te doen was en welke opgaven erin zaten. Dit jaar was het best te doen. Er zaten moeilijke, maar ook goede vragen in. Een mooie balans", vertelt Bunthof.

Vraag voor vraag

Na het maken van het examen, kan het echte nakijken beginnen voor Bunthof. En dat gaat vraag voor vraag. "Het is een kwestie van beginnen. Eerst kijk ik vraag één na van alle leerlingen en dan vraag twee. Gemiddeld ben ik toch zeker wel een kwartier per vraag bezig. Nu ben ik bij vraag drieëntwintig. Daarna worden de examens per aangetekende post verstuurd naar de tweede corrector."

Bunthof kijkt ook als tweede corrector examens na van leerlingen van andere middelbare scholen. "Het nakijken van een examen van iemand die je niet kent is eigenlijk hetzelfde. Ik vind het leuk om te zien hoe leerlingen van andere scholen het maken, maar het is vooral heel mooi om te zien dat je eigen leerlingen het goed doen. Je werkt er toch jaren naartoe samen."

Strikt geheim

De scheikundedocent heeft al een beeld van hoe haar leerlingen het gedaan hebben. Maar dat is nog strikt geheim. "Soms is het best lastig om geheim te houden hoe ze gepresteerd hebben. Ze hoeven van mij heus geen tien te halen; als ze op hun eigen niveau of daarboven scoren ben ik al trots. Sommige leerlingen zitten zo in de stress dat ik graag iets zou willen zeggen, maar het mag echt niet. Voor hen duurt het nog heel lang tot het 13 juni is en de uitslag bekend wordt gemaakt."