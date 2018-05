'Dit gebouw is een hogedrukpan van emoties'. Nieuwe rechtbank opent deuren

BREDA - Het uitzicht is spectaculair over de skyline van Breda. En bij helder weer kun je ver kijken, zelfs Rotterdam zien. Dinsdagavond opende de nieuwe rechtbank in Breda even de deuren voor de media. Een 66 meter hoge toren in de stationszone met veel glas dus veel lichtinval. En een betere werkplek voor rechtbank, openbaar ministerie en kinderbescherming.

De nis voor Vrouwe Justitia is nog leeg. Ze ligt nog te wachten in een speciale doos met daarop de tekst 'fragile'. De komende dagen krijgt ook zij een plekje, dit beeld uit het eerste gerechtsgebouw van Breda, aan de Kloosterlaan. Een beeldhouwer maakte haar rond 1889: het geboortejaar van Adolf Hitler en Charlie Chaplin.



Oude gebouw

De beschermer van het recht reisde mee van het eerste gerechtsgebouw naar het tweede in 1986 en dat heeft ze vorige week intussen ook verlaten. Het kon echt niet meer dat oude gebouw.



"Het was kruip-door-sluipdoor", zegt Charles van der Voort, hoofdofficier van justitie. Hij mag met zijn ploeg ambtenaren, officieren van justitie, parketsecretarissen een flink deel van het gebouw bevolken. Hij noemt het oude gebouw aan Sluissingel en Fellenoordstraat 'treurig' en is heel blij met de stap voorwaarts.



Spectaculair

Goed, er is in het nieuwe gebouw minder kantoorruimte. Maar meer publieksruimte.

Er is minder kantoor nodig, omdat het flexplekken zijn. De zittingzalen zijn een stuk groter en comfortabeler. Opvallend alleen al zijn de drie ingangen in een grote glazen hal. Nu is er eentje in een donkere gang. Groter kan het verschil niet zijn. En het uitzicht over Breda en omgeving is ook spectaculair.

Het OM is ook erg blij met het feit dat risicozittingen hier mogelijk zijn, De afgelopen jaren werd er voor dat soort zittingen rond motorclub of topcrimineel vaak uitgeweken naar de bunker in Amsterdam, Schiphol of de speciale zaal in Rotterdam. Dat is niet meer nodig. Brabant kan zijn eigen verdachten berechten. Er is zelfs een zaal met 75 stoelen op de publieke tribune.Er is veel beveiliging verwerkt in het miljoenencomplex. Camera's overal, zonder pasje kom je niet binnen in de gesloten delen en kogelwerend glas.Iedereen die langsreed de afgelopen tijd zal ook hebben gezien dat er een cordon aan robuuste palen rondom het gebouw is gezet: tegen aanslagen met auto's.Spraakmakende rechtszaken zijn maar een fractie van wat er dagelijk voorbij komt bij de rechters. Echtscheidingszaken,, faillisementen. kort gedingen over keukens. "Je komt hier niet voor de lol. Dit gebouw is een hogedrukpan van emoties", zegt architect Rob Hootsmans. Vandaar de toegankelijke en lichte hal. Om het de bezoekers wat makkelijker te maken.De zittingen beginnen in de week van 5 juni. Iedereen die het gebouw wil bekijken kan dat op 29 september. Dan is er de jaarlijkse en landelijke open dag.