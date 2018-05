Zeer grote brand bij champignonkwekerij in Gemert, rook van ver te zien

GEMERT - Bij een champignonkwekerij aan de Beeksedijk in Gemert is woensdagochtend iets voor half zes brand uitgebroken. De rook is van een behoorlijke afstand al te zien. De brandweer meldde in eerste instantie een grote uitslaande brand. Rond zes uur werd opgeschaald naar een zeer grote brand. De N272 is in beide richtingen dicht vanwege de rook.

De weg is dicht tussen Beek en Donk en de weg naar Gemert.













Diverse korpsen uit de regio zijn opgeroepen om de brand te blussen.