Restaurant camping Duinlust Kaatsheuvel door brand verwoest

Dat wat er over is van het restaurant en de receptie. (Foto: Bas Donders)

KAATSHEUVEL - Op camping Duinlust in Kaatsheuvel heeft dinsdagnacht een grote uitslaande brand gewoed. Het gebouw waar het oude restaurant en de receptie zaten, is door de brand verwoest. Enkele chalets die rond het gebouw staan, zijn ontruimd. Een aantal gasten wordt opgevangen op camping Droomgaard in Kaatsheuvel.









De brand op de camping brak rond een uur in de nacht van dinsdag op woensdag uit. Het gebouw waar de brand woedde, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft dit gecontroleerd laten uitbranden. De prioriteit lag bij het redden van de chalets in de buurt.

Er waren al plannen om het gebouw te slopen. Landal wil het park helemaal vernieuwen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wellicht is er sprake geweest van blikseminslag.