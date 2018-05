Vrachtwagen schaart en belandt in sloot, chauffeur gewond naar ziekenhuis

VALKENSWAARD - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagnacht gewond geraakt nadat hij met zijn truck langs de Luikerweg in Valkenswaard in een sloot belandde. De chauffeur die uit de richting België kwam, raakte rond twee uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt.

De vrachtwagen schaarde en raakte vervolgens een aantal bomen langs de weg. Daarop belandde de truck in de sloot.

De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is al enkele uren in beide richtingen dicht.