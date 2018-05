Hoe een bever voor overstromingsgevaar zorgt

SPRANG-CAPELLE - Het gaat goed met de bever in onze provincie. Dat is natuurlijk fijn voor het dier, maar niet voor onze dijken. Als een bever een burcht graaft in een dijk, houdt die het water niet meer tegen, waardoor de kans op overstroming te groot wordt.

In een dijk in Sprang-Capelle is zo'n beverburcht ontdekt. Het waterschap gaat de dijk herstellen om het overstromingsgevaar tegen te gaan.

Jack Rombouts van de Brabantse Delta legt uit: "Een dijk ligt er om het water tegen te houden. Als er een bever in gaat wonen, dan graaft die gangen van wel een halve meter doorsnee. Het water kan dan makkelijk door de dijk heen, waardoor het hele gebied daarachter onder water kan komen te staan."













Flink karwei

Het herstel van de dijk is een hele klus. Eerst wordt de dijk afgegraven, daarna weer opgevuld met zand en tot slot afgewerkt met een kleilaag. In de komende maanden moet daar weer begroeiing op komen en dan is de dijk deze winter weer als nieuw.